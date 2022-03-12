Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что враг проводит артобстрел Ахтырки. Поэтому невозможно провести эвакуацию.

К теме Россияне захватили восточные окраины Мариуполя, – Генштаб ВСУ

Ахтырка. Там сегодня эвакуация не производится. Зеленые коридоры не были подтверждены. В Ахтырке продолжается артобстрел,

– сказал он.

В то же время глава Тростянецкого общества Юрий Бова сообщил на странице в фейсбуке, что эвакуация из Тростянца должна состояться. Для этого из Недригайлова уже прибыли 2 школьных автобуса.

"В течение часа ждут желающих выехать из города возле 3 школы. В центр города россияне их не пропускают, потому что там снова бьют из Тростянца с площади 40 Армии по Ахтырке", – сказал Бова.

Он отметил, что выезд автобусов ориентировочно с 15.00 – 15.30. Есть около 50 мест.

Вас может заинтересовать, как в Мелитополе вышли на митинг против оккупации: смотрите видео