Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що ворог проводить артобстріл Охтирки. Через це неможливо провести евакуацію.

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Охтирка. Там сьогодні евакуація не проводиться. Зелені коридори не було підтверджено. В Охтирці триває артобстріл,

– сказав він.

Водночас голова Тростянецької громади Юрій Бова повідомив на сторінці у фейсбуці, що евакуація з Тростянця має відбутися. Для цього з Недригайлова вже прибули 2 шкільних автобуси.

"Протягом години чекають бажаючих виїхати з міста біля 3 школи. В центр міста росіяни їх не пропускають, бо там знову гатять з Тростянця з площі 40 Армії по Охтирці", – сказав Бова.

Він наголосив, що виїзд автобусів орієнтовно з 15.00 – 15.30. Є приблизно 50 місць.

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