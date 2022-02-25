По состоянию на 12:28 25 февраля обстрел закончился. Информации о жертвах и пострадавших нет.

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Об обстреле Ахтырки сообщила Сумская военная администрация около 12 часов. Вражеские войска обстреляли военную часть и Дачный. Пока ситуация остается стабильной.

Ранее в ОП сообщили, что "в Сумской области противник также перегруппируется и готовится к попытке дальнейшего наступления, но там надежно удерживают оборону Вооруженные Силы. За эти направления можем волноваться уже меньше".

Текст публикации Суспильного:

Обстрел в Ахтырке закончился, о жертвах информации нет. Обстреляли воинскую часть и Дачный – Сумская военная администрация.