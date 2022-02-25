Станом на 12:28 25 лютого обстріл закінчився. Інформації про жертв та постраждалих немає.
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Про обстріл Охтирки повідомила Сумська військова адміністрація близько 12 години. Ворожі війська обстріляли військову частину і Дачний. Наразі ситуація залишається стабільною.
Раніше в ОП повідомили, що "в Сумській області противник також перегруповується та готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні Сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше".
Текст публікації Суспільного:
Обстріл в Охтирці закінчився, про жертви інформації немає. Обстріляли військову частину і Дачний - Сумська військова адміністрація.