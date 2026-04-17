17 апреля, 18:49
4

Люди с ампутацией впервые в Украине смогут купить один кроссовок Adidas

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Adidas внедрил инклюзивный сервис Single Shoe в Украине, позволяя покупать один кроссовок вместо пары для людей с ампутациями.
  • Он доступен во всех официальных магазинах бренда, а один кроссовок стоит 50% от полной стоимости пары.

В Украине заработал инклюзивный сервис Single Shoe от компании Adidas, который позволяет покупать один кроссовок вместо пары. Инициатива направлена на людей с ампутациями или особенностями нижних конечностей.

Отныне такая возможность доступна во всех официальных магазинах бренда по стране. Об этом сообщает Adidas.

Что известно об инклюзивном сервисе?

Отныне украинцы с ампутациями могут приобрести только один кроссовок в магазинах Adidas, не переплачивая за пару. Новый сервис Single Shoe предусматривает, что один кроссовок стоит 50% от полной стоимости обуви.

Эта инициатива уже работает в более чем 20 странах Европы, а теперь стала доступной и в Украине. Воспользоваться услугой можно как в официальных магазинах бренда, так и в дисконт-центрах, причем она распространяется на весь доступный ассортимент обуви.

Аԁіԁаѕ продает один кроссовок для людей с ампутациями / Фото Аԁіԁаѕ

 

 

Сервис создали специально для людей, которые из-за физических особенностей не нуждаются в двух кроссовках. При разработке проекта компания сотрудничала с сообществами, в частности с ParalympicsGB и Harder Than You Think, чтобы учесть реальный опыт пользователей.

В компании отмечают, что это часть более широкой стратегии инклюзивности и доступности спорта для всех. Ранее Adidas уже внедрял адаптивные решения, в частности создавал специальную баскетбольную форму для спортсменов на креслах колесных и интегрировал инклюзивный дизайн в форму для Паралимпийских игр.

Также бренд работает над запуском адаптивных беговых кроссовок, которые разрабатываются в сотрудничестве с людьми с синдромом Дауна.

Сервис Single Shoe уже доступен в 23 странах Европы, среди которых Германия, Франция, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Украина стала одной из стран, где инициатива внедрена полноценно.

В компании подчеркивают, что такие решения должны сделать спорт и повседневную жизнь более доступными для людей с различными потребностями.

Сколько в Украине людей с протезами?

  • В Украине из-за войны из-за войны резко возросло количество людей, которые потеряли конечности, и сейчас речь идет о десятках тысяч пострадавших. По разным оценкам, количество украинцев с ампутациями может составлять от 20 до 50 тысяч только на 2024 год, хотя точные данные не разглашаются из соображений безопасности.

  • Специалисты отмечают, что эта цифра может быть еще больше, ведь часть раненых проходит лечение и ампутации проводятся не сразу. По данным врачей центра протезирования, около 70% всех боевых травм приходится именно на конечности.

  • В то же время примерно до 5% таких травм завершаются ампутацией – как сразу после ранения, так и позже из-за осложнений. Относительно того, какие именно конечности теряют чаще всего, ситуация изменилась из-за войны. Если в мирное время преобладали ампутации нижних конечностей из-за болезней, то сейчас значительно возросла доля потерь рук. В частности, примерно 45% ампутаций в Украине приходится на верхние конечности, что является нетипичным показателем.