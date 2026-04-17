Люди с ампутацией впервые в Украине смогут купить один кроссовок Adidas
- Adidas внедрил инклюзивный сервис Single Shoe в Украине, позволяя покупать один кроссовок вместо пары для людей с ампутациями.
- Он доступен во всех официальных магазинах бренда, а один кроссовок стоит 50% от полной стоимости пары.
В Украине заработал инклюзивный сервис Single Shoe от компании Adidas, который позволяет покупать один кроссовок вместо пары. Инициатива направлена на людей с ампутациями или особенностями нижних конечностей.
Отныне такая возможность доступна во всех официальных магазинах бренда по стране. Об этом сообщает Adidas.
Что известно об инклюзивном сервисе?
Отныне украинцы с ампутациями могут приобрести только один кроссовок в магазинах Adidas, не переплачивая за пару. Новый сервис Single Shoe предусматривает, что один кроссовок стоит 50% от полной стоимости обуви.
Эта инициатива уже работает в более чем 20 странах Европы, а теперь стала доступной и в Украине. Воспользоваться услугой можно как в официальных магазинах бренда, так и в дисконт-центрах, причем она распространяется на весь доступный ассортимент обуви.
Аԁіԁаѕ продает один кроссовок для людей с ампутациями / Фото Аԁіԁаѕ
Сервис создали специально для людей, которые из-за физических особенностей не нуждаются в двух кроссовках. При разработке проекта компания сотрудничала с сообществами, в частности с ParalympicsGB и Harder Than You Think, чтобы учесть реальный опыт пользователей.
В компании отмечают, что это часть более широкой стратегии инклюзивности и доступности спорта для всех. Ранее Adidas уже внедрял адаптивные решения, в частности создавал специальную баскетбольную форму для спортсменов на креслах колесных и интегрировал инклюзивный дизайн в форму для Паралимпийских игр.
Также бренд работает над запуском адаптивных беговых кроссовок, которые разрабатываются в сотрудничестве с людьми с синдромом Дауна.
Сервис Single Shoe уже доступен в 23 странах Европы, среди которых Германия, Франция, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Украина стала одной из стран, где инициатива внедрена полноценно.
В компании подчеркивают, что такие решения должны сделать спорт и повседневную жизнь более доступными для людей с различными потребностями.
Сколько в Украине людей с протезами?
В Украине из-за войны из-за войны резко возросло количество людей, которые потеряли конечности, и сейчас речь идет о десятках тысяч пострадавших. По разным оценкам, количество украинцев с ампутациями может составлять от 20 до 50 тысяч только на 2024 год, хотя точные данные не разглашаются из соображений безопасности.
Специалисты отмечают, что эта цифра может быть еще больше, ведь часть раненых проходит лечение и ампутации проводятся не сразу. По данным врачей центра протезирования, около 70% всех боевых травм приходится именно на конечности.
В то же время примерно до 5% таких травм завершаются ампутацией – как сразу после ранения, так и позже из-за осложнений. Относительно того, какие именно конечности теряют чаще всего, ситуация изменилась из-за войны. Если в мирное время преобладали ампутации нижних конечностей из-за болезней, то сейчас значительно возросла доля потерь рук. В частности, примерно 45% ампутаций в Украине приходится на верхние конечности, что является нетипичным показателем.