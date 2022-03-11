Ранее отмечалось, что авиакомпания продолжает делать рейсы между Москвой, Алматы и столицей Казахстана. Однако из-за прекращения страхового покрытия полеты больше не будут осуществляться.

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Все рейсы отменены

Air Astana сообщает, что из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Россию и над ее территорией – все полеты по этому направлению будут отменены. Авиакомпания срочно решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего возобновления рейсов,

– говорится в сообщении.

По информации компании, чтобы вернуть деньги пассажирам, необходимо обратиться по месту приобретения билетов. Сообщается, что их вернут полностью.

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