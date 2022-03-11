Раніше зазначалося, що авіакомпанія продовжує робити рейси між Москвою, Алмати та столицею Казахстану. Однак через припинення страхового покриття польоти більше не здійснюватимуться.

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Усі рейси скасовані

Air Astana повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/у Росію та над її територією – усі польоти за цим напрямком будуть скасовані. Авіакомпанія терміново розв'язує ці питання з урядом Казахстану для якнайшвидшого відновлення рейсів,

– мовиться в повідомленні.

За інформацією компанії, аби повернути гроші – пасажирам необхідно звернутися за місцем придбання квитків. Повідомляється, що їх повернуть повністю.

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