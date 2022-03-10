Відповідну інформацію оприлюднили на сайті компанії. Таке рішення компанія ухвалина на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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У зв'язку з експлуатаційними ризиками за цих умов, усі наші рейси до та з Росії були тимчасово припинені з 13 березня 2022 року (включно) до 27 березня 2022 року,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що люди зможуть безкоштовно змінити чи скасувати квитки на сайті.



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