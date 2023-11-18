Авиалайнер норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways преследовал цель доставить на исследовательскую станцию Тролль в Антарктиде смену исследователей.
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Boeing 787-9 LN-FNC, приземлившийся на ледяную полосу Troll Airfield стал крупнейшим пассажирским авиалайнером в истории полетов на континент.
– говорится в статье.
Дело в том, что задачей компании было доставить в Антарктиду больше сотрудников, грузов с меньшим влиянием на окружающую среду. В Антарктиду полетел обычный самолет, который за день до специальной миссии перевозил туристов из Бангкока в Осло.
Самолет доставил исследовательскую миссию на континент / Фото Hot Water on Ice
Кроме людей, самолет перевез 12 тонн оборудования / Фото Hot Water on Ice
Как произошла посадка самолета
В Антарктиде Boeing 787-9 после посадки провел всего 4 часа – его разгрузили и подготовили к обратному рейсу в Норвегию с промежуточной посадкой в Кейптауне на дозаправку.
Импровизированный аэродром на льду рядом со станцией Тролль предварительно тщательно подготовили к приему самолета, и это удалось! Это доказывает, что посадка даже крупных авиалайнеров здесь безопасна.
Самолет сел прямо на лед / Фото Hot Water on Ice
Для этого с поверхности сначала убирают неровности, а затем создают шероховатости, чтобы между шасси и льдом возникло сцепление, и самолет не занесло во время торможения.