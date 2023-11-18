Авіалайнер норвезької авіакомпанії Norse Atlantic Airways мав на меті доставити на дослідницьку станцію Тролль в Антарктиді зміну дослідників.

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Boeing 787-9 LN-FNC, що приземлився на крижану смугу Troll Airfield став найбільшим пасажирським авіалайнером в історії польотів на континент,

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Річ у тім, що завданням компанії було доставити до Антарктиди більше співробітників, вантажів із меншим впливом на навколишнє середовище. Тож, в Антарктиду полетів звичайний літак, який за день до спеціальної місії перевозив туристів із Бангкока до Осло.

Літак доставив дослідницьку місію на континент / Фото Hot Water on Ice



Окрім людей, літак перевіз 12 тонн обладнання / Фото Hot Water on Ice

Як відбулась посадка літака

В Антарктиді Boeing 787-9 після посадки провів лише 4 години – його розвантажили та підготували до зворотного рейсу до Норвегії з проміжною посадкою у місті Кейптаун на дозаправку.

Імпровізований аеродром на льоду поряд зі станцією Троль попередньо ретельно підготували до прийому літака, і це вдалось! Це доводить, що посадка навіть великих авіалайнерів тут є безпечною.



Літак сів просто на лід / Фото Hot Water on Ice

Для цього з поверхні спочатку прибирають нерівності, а потім створюють шорсткості, щоб між шасі та льодом виникло зчеплення, і літак не занесло під час гальмування.