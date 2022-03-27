4:0. Сегодня

Соответствующий намек в своем фейсбуке сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он написал, что аэродром Мелитополя догоняет Чернобаевку.

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По словам Арестовича, можно предположить, что украинские военные в четвертый раз подряд разгромили врага в Мелитополе. Оккупанты якобы понесли потери 27 марта.

Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня,
– написал Арестович.

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