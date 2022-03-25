Такую информацию сообщили в Силах обороны Запорожской области. По их данным, бунт в одном из подразделений оккупационных войск, которая дислоцируется в Мелитополе, произошел накануне, 24 марта.

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70 россиян отказались воевать против Украины

Ряд российских военных отказался участвовать в захватнической войне.

70 военнослужащих учинили бунт по выполнению приказов руководства и отказались участвовать в боевых действиях против ВСУ,

– отметили защитники Запорожья.

Оккупантам советуют добровольно сдаваться в плен, ведь это их единственный шанс остаться живыми.

Ранее возле Одессы 600 российских морских пехотинцев устроили бунт, потому что не хотели воевать против Украины.

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