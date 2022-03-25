Похоже, некоторые "освободители", увидев воочию, что их никто в Украине не ждет и не поддерживает, поняли: они и сами стали жертвами кремлевской пропаганды. Поэтому кое-кто из вражеских солдат готов покаяться и расплатиться за свои поступки.

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В разведке сообщают, что теперь российские военнослужащие, чтобы не участвовать в захватнической войне, не только сдаются в плен. Они также начали с оружием в руках переходить на сторону Украины для участия в борьбе против путинской диктатуры.

В составе ВСУ появился батальон "Свобода России", – СМИ

В средствах массовой информации появились данные о якобы отдельном легионе "Свобода России", в котором бывшие российские военные воюют на стороне ВСУ.

Информацию об этом распространило и Главное управление разведки Минобороны, опубликовав видеообращение российского офицера, командира одного из подразделений легиона "Свобода России", к военнослужащим вооруженных сил РФ.

Я понял, что нас здесь никто не ждал с цветами, как "освободителей". Нас наоборот проклинали и называли фашистами... Выполняя преступный приказ диктатора Путина, вы совершили большую ошибку. И большинство из вас об этом знает... Поэтому 27 февраля я и моя рота перешли на сторону Украины, чтобы действительно защищать народ от фашистов,

– подчеркнул российский офицер.

Он также призвал своих экс-соратников прийти в себя и попытаться исправить ситуацию. Например, присоединиться к легиону "Свобода России", который якобы создан с разрешения высшего военного руководства Украины.

Обращение российского офицера к военнослужащим вооруженных сил РФ: видео

По словам одного из руководителей легиона "Свобода России", российские военные стремятся не только защитить Украину, а еще и освободить Россию от путинских пут.

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