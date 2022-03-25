Схоже, деякі "асвабадітєлі", побачивши на власні очі, що їх ніхто в Україні не чекає та не підтримує, зрозуміли, що й самі стали жертвами кремлівської пропаганди. Відтак дехто із ворожих солдатів готовий покаятися та розплатитися за свої вчинки.

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У розвідці повідомляють, що тепер російські військовослужбовці, щоб не брати участь у загарбницькій війні, не тільки здаються у полон. Вони також почали зі зброєю в руках переходити на бік України для участі у боротьбі проти путінської диктатури.

У складі ЗСУ з'явився легіон "Свобода Росії", – ЗМІ

У засобах масової інформації з'явилися дані про начебто окремий легіон "Свобода Росії", у якому колишні російські військові воюють на боці ЗСУ.

Інформацію про це поширило й Головне управління розвідки Міноборони, опублікувавши відеозвернення російського офіцера, командира одного з підрозділів легіону "Свобода Росії", до військовослужбовців збройних сил РФ.

Я зрозумів, що нас тут ніхто не чекав з квітами, як "асвабаділєлєй". Нас навпаки проклинали та називали фашистами... Виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна, ви здійснили велику помилку. І більшість з вас про це знає... Тому 27 лютого я і моя рота перейшли на бік України, щоб справді захищати народ від фашистів,

– наголосив російський офіцер.

Він також закликав своїх екссоратників отямитися та спробувати виправити ситуацію. Наприклад, долучитися до легіону "Свобода Росії", який нібито створений із дозволу вищого військового керівництва України.

Звернення російського офіцера до військовослужбовців збройних сил РФ: відео

За словами одного з очільників легіону, бійці "Свободи Росії" прагнуть не лише захистити Україну, а ще й звільнити Росію від путінських пут.

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