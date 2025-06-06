Это довольно сложная цель для поражения, заметил в разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, пробить плотную систему ПВО там можно только при одном условии.

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Как эффективно поразить российский аэродром

Ночью 5 июня дроны атаковали Ростовскую область России. Под ударом, в частности, оказался аэродром Миллерово. Известно, что там расположен 31 гвардейский полк авиации России, а также истребители Су-30СМ.

Сейчас фронт от Миллерово – под 200 километров. Более того, на Донбассе в течение 10 лет отстраивали фронтальную систему ПВО, которая еще и ориентирована на (защиту – 24 Канал) Миллерово. Поэтому туда очень сложно прорваться, но правильным количеством беспилотников нам удалось это сделать,

– отметил Роман Свитан.

Россияне сообщали, что их противовоздушная оборона якобы сбила 15 дронов. Вероятно, большая часть из них были обманками. Часть боевых беспилотников – выполнила задание и поразила аэродром, что понятно из видео и фото, которые публиковали местные телеграм-каналы.

"Думаю, к этому были привлечены сразу несколько служб – воздушные, наземные и другие. Это показатель того, что даже самую плотную российскую ПВО можно проломить именно количеством беспилотников. Если летит сотня – две третьих собьют, но треть проходит и выполняет боевую задачу", – объяснил летчик-инструктор.

Стоит добавить, что в последнее время российские аэродромы подвергаются мощным атакам со стороны Украины. Выдающейся операцией стала недавняя операция СБУ "Паутина", в рамках которой удалось удариль дронами по 6 аэродромам. Среди них – "Оленья", "Белая", "Дягилево", "Иваново" и "Украинка".

В ночь на 6 июня дроны также массово атаковали Россию. В частности, неспокойно было и на рязанском аэродроме "Дягилево". После ударов там зафиксировали пожары. Также под атакой оказался аэропорт "Брянск", где, вероятно, уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35.

Горел ночью 6 июня и аэродром "Энгельс-2". Генштаб ВСУ подтвердил, что удар по скоплению российской авиации был успешным.