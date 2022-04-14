Часть вражеской авиации уничтожили наши защитники, а некоторые просто переправили в другое место. О том, что белорусские аэродромы пустуют, стало известно со спутниковых снимков.

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Сфотографировали все крупные аэродромы

Сейчас уже есть снимки каждого из крупных аэродромов, где недавно стояла авиация. Сейчас там есть всего по несколько единиц техники. Однако следует отметить, что российская армия продолжает патрулировать воздушное пространство Беларуси. Потому в кадр могли попасть не все машины.

Спутниковые снимки четырех аэродромов Беларуси / Изображение из телеграма "Беларускі Гаюн"

Лунинец

По состоянию на 13 апреля на аэродроме города нет самолетов. Однако все же на снимках заметны некоторые объекты, которые вероятнее всего есть вертолетами Ми-8. Их используют для патруля на приграничной территории.

Барановичи

Здесь был аэродром с очень большим скоплением авиации, и 13 апреля на аэродроме были только 2 больших самолета – Ил-76. Также на снимках можно увидеть примерно 10 истребителей.

Мачулищи

13 апреля там были только 2 самолета – Ил-76. Однако это уже воздушные суда белорусской армии. Также там стояли несколько вертолетов, которые невозможно идентифицировать.

Великий Боков

Еще 29 марта на аэродроме стояли вертолеты, но через день они покинули аэродром. С 31 марта были сообщения только об единичных полетах Ми-26. Аэродром почти пуст, потому что большинство техники отправили загружать на железнодорожную станцию.

Гомель

В аэропорт прилетают только транспортные Ил-76. Также фиксируются одиночные полеты грузовых вертолетов Ми-26 на аэродроме в Зябровке. Следует заметить, что на этом аэродроме есть и наземная военная техника России. Вероятно, это обусловлено тем, что там находится промежуточная станция Гомельского направления белорусской железной дороги.

Лида

По состоянию на 13 апреля здесь вообще пусто, хотя недавно стояли истребители. В аэропорту не осталось техники и самолетов России, однако неизвестно забрали ли их оттуда навсегда.

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