С 12:40 не было взлетов и посадок. Об этом сообщили в администрации аэропорта Гамбург, информирует 24 Канал.

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Аэропорт Гамбург приостановил работу

Как рассказал представитель аэропорта, были приостановлены все рейсы из-за угрозы нападения на самолет из столицы Ирана Тегерана.

В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов. Следите за статусом вашего рейса,

– подчеркнули сотрудники авиакомпании.

Отметим, что самолет из Тегерана приземлился в Гамбурге около 12:20 и находится в особой зоне. 198 пассажиров и 16 членов экипажа проходят проверку безопасности.

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