С 12:40 не было взлетов и посадок. Об этом сообщили в администрации аэропорта Гамбург, информирует 24 Канал.
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Аэропорт Гамбург приостановил работу
Как рассказал представитель аэропорта, были приостановлены все рейсы из-за угрозы нападения на самолет из столицы Ирана Тегерана.
В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов. Следите за статусом вашего рейса,
– подчеркнули сотрудники авиакомпании.
Отметим, что самолет из Тегерана приземлился в Гамбурге около 12:20 и находится в особой зоне. 198 пассажиров и 16 членов экипажа проходят проверку безопасности.
Иран помог спланировать атаку на Израиль, – СМИ
- По словам высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку на Израиль. Окончательно нападение было одобрено на встрече в Бейруте.
- В то же время представители США заявили, что не видели доказательств причастности Ирана.
- Впрочем, европейский чиновник и советник сирийского правительства предоставил такие же данные об участии Тегерана в подготовке нападения, что и высокопоставленные члены ХАМАС и Хезболлы.