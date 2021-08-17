США увеличили количество своих военных на территории аэропорта в Кабуле. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Заметьте США возобновили эвакуацию из Кабула

Из аэропорта Кабула увеличили количество американских военных

Кирби рассказал, что за последние 24 часа (речь идет ориентировочно о 15 час 17 августа – 24 канал) Штаты ввели около 1000 военных в Афганистан, в результате чего общее число военных возросло до 3500.

Из Афганистана вылетели от 700 до 800 человек, среди которых примерно 150 американцев,

– рассказал пресс-секретарь.

Также рассматривают вариант, чтобы в аэропорту Кабула за час один самолет шел на взлет, а один – на посадку. Так Штаты планируют эвакуировать от 5 до 9 тысяч человек ежедневно.

Более того, мир поразила фотография эвакуации людей грузовым самолетом США. Люди фактически штурмовали самолет и зашли внутрь – экипаж решил не выгонять людей и вылетел с более 600 пассажирами на борту.

Ситуацию в аэропорту было трудно контролировать

Кстати, Штаты остановили эвакуацию людей из-за того, что ситуация была неконтролируемая – люди в отчаянии выходили на взлетную полосу, цеплялись за самолеты, препятствовали их движению, вылезали на шасси и некоторые разбились. Именно поэтому рейсы приостановили.

Штаты планировали собрать в Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая ориентировочно 6 тысяч военных США, которые будут контролировать ситуацию. Также планировали попросить людей уйти со взлетной полосы.

Коротко о ситуации в аэропорту Кабула