США увеличили количество своих военных на территории аэропорта в Кабуле. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Заметьте США возобновили эвакуацию из Кабула
Из аэропорта Кабула увеличили количество американских военных
Кирби рассказал, что за последние 24 часа (речь идет ориентировочно о 15 час 17 августа – 24 канал) Штаты ввели около 1000 военных в Афганистан, в результате чего общее число военных возросло до 3500.
Из Афганистана вылетели от 700 до 800 человек, среди которых примерно 150 американцев,
– рассказал пресс-секретарь.
Также рассматривают вариант, чтобы в аэропорту Кабула за час один самолет шел на взлет, а один – на посадку. Так Штаты планируют эвакуировать от 5 до 9 тысяч человек ежедневно.
Более того, мир поразила фотография эвакуации людей грузовым самолетом США. Люди фактически штурмовали самолет и зашли внутрь – экипаж решил не выгонять людей и вылетел с более 600 пассажирами на борту.
Ситуацию в аэропорту было трудно контролировать
Кстати, Штаты остановили эвакуацию людей из-за того, что ситуация была неконтролируемая – люди в отчаянии выходили на взлетную полосу, цеплялись за самолеты, препятствовали их движению, вылезали на шасси и некоторые разбились. Именно поэтому рейсы приостановили.
Штаты планировали собрать в Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая ориентировочно 6 тысяч военных США, которые будут контролировать ситуацию. Также планировали попросить людей уйти со взлетной полосы.
Коротко о ситуации в аэропорту Кабула
- 15 августа столицу Афганистана захватили талибы. Впоследствии после того, как президент отрекся от власти, они объявили, что контролируют всю страну. В том числе и пропускные пункты. Именно поэтому покинуть страну можно только из аэропорта.
- В аэропорту Кабула собрались люди, которые пытаются любым способом сбежать из Афганистана. Они пытаются залезть в самолеты и даже привязывают себя к шасси самолетов. Из-за этого предварительно известно о 2 погибших.
- 17 августа в одном из кварталов Кабула произошла смертельная стрельба с участием американского вертолета.
- Из-за этого 3 человека умерли, еще 10 – получили ранения.