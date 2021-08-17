США збільшили кількість своїх військових на території аеропорту в Кабулі. Про це розповів прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Зауважте США відновили евакуацію з Кабула

З аеропорту Кабула збільшили кількість американських військових

Кірбі розповів, що за останні 24 години (мовиться орієнтовно про 15 годину 17 серпня – 24 канал) Штати ввели близько 1000 військових в Афганістан, в результаті чого загальна кількість військових зросла до 3500.

З Афганістану вилетіли від 700 до 800 осіб, серед яких приблизно 150 американців,

– розповів прессекретар.

Також розглядають варіант, щоб в аеропорту Кабула за годину один літак йшов на зліт, а один – на посадку. Так Штати планують евакуювати від 5 до 9 тисяч людей щодня.

Ба більше, світ вразила фотографія евакуації людей вантажним літаком США. Люди фактично штурмували літак та зайшли всередину – екіпаж вирішив не виганяти людей й вилетів з понад 600 пасажирами на борту.

Ситуацію в аеропорту було важко контролювати

До речі, Штати зупинили евакуацію людей через те, що ситуація була неконтрольована – люди у відчаї виходили на злітну смугу, чіплялися за літаки, перешкоджали їх руху, вилазили на шасі й деякі – розбились. Саме тому рейси призупинили.

Штати планували зібрати у Міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая орієнтовно 6 тисяч військових США, які контролюватимуть ситуацію. Також планували попросити людей піти зі злітної смуги.

Коротко про ситуацію в аеропорту Кабула