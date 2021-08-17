США збільшили кількість своїх військових на території аеропорту в Кабулі. Про це розповів прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Зауважте США відновили евакуацію з Кабула
З аеропорту Кабула збільшили кількість американських військових
Кірбі розповів, що за останні 24 години (мовиться орієнтовно про 15 годину 17 серпня – 24 канал) Штати ввели близько 1000 військових в Афганістан, в результаті чого загальна кількість військових зросла до 3500.
З Афганістану вилетіли від 700 до 800 осіб, серед яких приблизно 150 американців,
– розповів прессекретар.
Також розглядають варіант, щоб в аеропорту Кабула за годину один літак йшов на зліт, а один – на посадку. Так Штати планують евакуювати від 5 до 9 тисяч людей щодня.
Ба більше, світ вразила фотографія евакуації людей вантажним літаком США. Люди фактично штурмували літак та зайшли всередину – екіпаж вирішив не виганяти людей й вилетів з понад 600 пасажирами на борту.
Ситуацію в аеропорту було важко контролювати
До речі, Штати зупинили евакуацію людей через те, що ситуація була неконтрольована – люди у відчаї виходили на злітну смугу, чіплялися за літаки, перешкоджали їх руху, вилазили на шасі й деякі – розбились. Саме тому рейси призупинили.
Штати планували зібрати у Міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая орієнтовно 6 тисяч військових США, які контролюватимуть ситуацію. Також планували попросити людей піти зі злітної смуги.
Коротко про ситуацію в аеропорту Кабула
- 15 серпня столицю Афганістану захопили таліби. Згодом після того, як президент зрікся влади, вони оголосили, що контролюють всю країну. Зокрема й пропускні пункти. Саме тому покинути країну можна тільки з аеропорту.
- В аеропорту Кабула зібрались люди, які намагаються будь-яким способом втекти з Афганістану. Вони намагаються залізти у літаки та навіть прив'язують себе до шасі літаків. Через це попередньо відомо про 2 загиблих.
- 17 серпня в одному з кварталів Кабула сталася смертельна стрілянина за участю американського вертольота.
- Через це 3 людини померли, ще 10 – дістали поранення.