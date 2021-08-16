Видання з посиланням на власні джерела пише, що евакуаційні рейси з аеропорту Кабула ввечері 16 серпня вдалося відновити.

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США знову евакуйовують людей з Афганістану

Водночас американські військові допускають виникнення нових проблем з відправленням рейсів. Це трапиться, якщо натовпи афганців продовжать збиратися на злітно-посадковій смузі.

Крім того, стало відомо, що президент США Джо Байден виступить зі зверненням щодо ситуації в Афганістані о 15:45 за Вашингтоном (о 22:45 за київським часом).

Нагадаємо, вдень 16 серпня військові США були змушені призупинити виконання евакуаційних рейсів через хаос на летовищі.

Ситуація в аеропорту Кабула

Бойовики "Талібану" захопили Кабул 15 серпня. Після цього в місті почалася анархія та мародерство. Люди бояться виходити з будинків, аби не стати жертвами терористів.

Водночас президент Афганістану втік з країни, пояснивши це бажанням "уникнути кровопролиття".

Жителі міста також намагаються втекти. Єдиний шанс зробити це – вилетіти літаком з аеропорту Кабула. Через це там утворився страшенний хаос. А летовище у результаті скасувало усі рейси, крім військових.

Жертвами ситуації в аеропорту стали 7 людей.

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