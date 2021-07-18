Как объяснил представитель профсоюза техников аэропортов, к забастовке присоединились 100% рабочих.

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Начавшаяся накануне забастовка продолжится и 18 июля. Она оказала огромное влияние на португальскую авиакомпанию TAP, но не коснулась недорогих компаний.

Требования рабочих

Работники наземных сил требуют, чтобы компания, которая находится в серьезных финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса, выплатила заработную плату без всяких задержек, а также выдала отпускные в этом году. Отметим, что забастовка в основном влияет на работу аэропорта Лиссабона.

Исполнительный директор аэропорта Тьерри Лигонньер предположил, что ситуация может нормализоваться лишь в понедельник, 19 июля.

Влияние пандемии COVID-19 на авиацию

Из-за пандемии коронавируса, которая активно начала бурлить в феврале 2020 года, большинство авиакомпаний значительно сократили количество рейсов или вовсе прекратили полеты. Из-за решения правительств о введении карантина, закрытии авиасообщения и запрета или ограничения на въезд, кризис, вызванный пандемией, стал самым глубоким для авиации со времен Второй мировой войны.

Как пишет Международная ассоциация воздушного транспорта, в апреле 2020 года количество авиарейсов по сравнению с апрелем 2019 года в мире упало на 80%. В Европе этот показатель составлял 90%.