Як пояснив представник профспілки техніків аеропортів, до страйку долучилися 100% робітників.

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Страйк, що розпочався напередодні, продовжиться і 18 липня. Він мав величезний вплив на португальську авіакомпанію TAP, але не торкнувся недорогих компаній.

Вимоги робітників

Працівники наземних сил вимагають, щоб компанія, яка перебуває в серйозних фінансових труднощах через пандемію коронавірусу, виплатила заробітну плату без будь-яких затримок, а також видала відпускні в цьому році. Зазначимо, що страйк в основному впливає на роботу аеропорту Лісабона.

Виконавчий директор аеропорту Тьєррі Лігонньєр припустив, що ситуація може нормалізуватися лише в понеділок, 19 липня.

Вплив пандемії COVID-19 на авіацію

Через пандемію коронавірусу, яка активно почала вирувати у лютому 2020 року, більшість авіакомпаній значно скоротили кількість рейсів або зовсім припинили польоти. Через рішення урядів про впровадження карантину, закриття авіасполучення і заборону чи обмеження на в'їзд криза, спричинена пандемією, стала найглибшою для авіації з часів Другої світової війни.

Як пише Міжнародна асоціація повітряного транспорту, у квітні 2020 року кількість авіарейсів у порівнянні з квітнем 2019 року у світі впала на 80%. В Європі цей показник складав 90%.