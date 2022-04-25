Российские медиа сообщают, что все из-за запрета полетов в воздушном пространстве стран Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Ранее в простой работников уже отправил аэропорт "Шереметьево", сообщает 24 канал.

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Работников предупредили об увольнении

Как говорится в сообщении, 30% штата аэропорта получили предупреждение о дальнейшем увольнении. Тем, кто остается работать, было предложено перейти на неполный рабочий график.

Часть работников уже так работает. Вместо 5 дней в неделю они выходят на 2 – 3. За отработанные дни получают соответственно меньшую зарплату.

Руководство аэродрома даже пытается подбадривать работников. Мол, теперь есть возможность найти подработку и при этом сохранить основное место работы во "Внуково". Ведь невозможно прогнозировать будет ли расти пассажиропоток и когда. Пока решений о сокращениях не принимали, но это грозит около тысячи или 2 тысячам работников.

Украинский нардеп Ярослав Железняк в телеграме написал, что во "Внуково" комплексно работает 6500 человек.

"Таким образом, в 3 из 4 ключевых московских аэропортов, потому что Домодедово и Шереметьево приняли подобные решения еще в марте, большие проблемы и потенциальные сокращения", – сказал он.

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