Російські медіа повідомляють, що все через заборону польотів у повітряному просторі країн Європи, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Раніше у простій працівників вже відправив аеропорт "Шереметьєво", повідомляє 24 канал.

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Працівників попередили про звільнення

Як мовиться у повідомленні, 30% штату аеропорту отримали попередження про подальше звільнення. Тим, хто залишається працювати, запропонували перейти на неповний робочий графік.

Частина працівників уже так працює. Замість 5 днів на тиждень вони виходять на 2 – 3. За відпрацьовані дні мають відповідно меншу зарплату.

Керівництво летовища навіть намагається підбадьорювати працівників. Мовляв, тепер мають можливість знайти підробіток і при цьому зберегти основне місце роботи у "Внуково". Адже неможливо прогнозувати чи зростатиме пасажиропотік і коли. Поки рішень про скорочення не приймали, але це загрожує близько тисячі або 2 тисячам працівників.

Український нардеп Ярослав Железняк у телеграмі написав, що у "Внуково" комплексно працює 6500 людей.

"Таким чином, у 3 з 4 ключових московських аеропортів, бо Домодєдово та Шереметьєво ухвалили подібні рішення ще в березні, великі проблеми та потенційні скорочення", – сказав він.

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