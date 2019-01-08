Аэропорт Лондона частично остановил работу из-за появления неизвестного беспилотника

Во вторник, 8 января, в Лондоне международный аэропорт "Хитроу" временно не отправляет рейсы из-за появления беспилотника на территории аэропорта.

Об этом аэропорт сообщил в Twitter.

"Сейчас мы реагируем (на информацию) о появлении беспилотника на территории "Хитроу" и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности", – говорится в заявлении аэропорта.

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"В рамках мероприятий мы остановили вылеты, пока мы разбираемся (с ситуацией)", – отметили в аэропорту.