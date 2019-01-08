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      Аеропорт Лондона частково зупинив роботу через появу невідомого безпілотника

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      Аеропорт "Хітроу" частково зупинив роботу через появу безпілотника
      Аеропорт "Хітроу" частково зупинив роботу через появу безпілотника / Ілюстративне фото

      У вівторок, 8 січня, у Лондоні міжнародний аеропорт "Хітроу" тимчасово не відправляє рейси через появу безпілотника на території летовища.

      Про це аеропорт повідомив у Twitter.

      "Наразі ми реагуємо (на інформацію) про появу безпілотника на території "Хітроу" і тісно працюємо з поліцією Лондона з метою запобігання загрозі безпеки", – мовиться в заяві аеропорту.

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      "У межах заходів ми зупинили вильоти, допоки ми розбираємося (з ситуацією)", – наголосили в аеропорту.

       

      Теги: авіація Лондон Великобританія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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