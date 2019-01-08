Аеропорт Лондона частково зупинив роботу через появу невідомого безпілотника
У вівторок, 8 січня, у Лондоні міжнародний аеропорт "Хітроу" тимчасово не відправляє рейси через появу безпілотника на території летовища.
Про це аеропорт повідомив у Twitter.
"Наразі ми реагуємо (на інформацію) про появу безпілотника на території "Хітроу" і тісно працюємо з поліцією Лондона з метою запобігання загрозі безпеки", – мовиться в заяві аеропорту.
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"У межах заходів ми зупинили вильоти, допоки ми розбираємося (з ситуацією)", – наголосили в аеропорту.
Джерело: 24 канал
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