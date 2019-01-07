У двох аеропортах Берліна – страйк: скасовано декілька рейсів

Співробітники служби безпеки в двох аеропортах Берліна влаштували страйк. Він спричинив порушення у роботі летовищ.

Про це інформує AP.

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Відомо, що профспілка Ver.di закликала співробітників аеропортів "Тегель" і "Шенефельд" у німецькій столиці покинути роботу з 5 до 8:45 ранку.

Так, авіакомпанії, зокрема Lufthansa, Easyjet, Ryanair і Аерофлот, скасували рейси напередодні страйку. Кілька рейсів були значно затримані.

У Ver.di заявили, що роботодавці "спровокували" страйк, запропонувавши підвищення заробітної плати на 2% за два роки.

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Профспілка хоче, щоб погодинна зарплата всіх працівників, які здійснюють перевірки безпеки, становила 20 євро. Своєю чергою, у асоціації роботодавців BDLS кажуть, що таке підвищення може становити 30% у деяких випадках.

Наступний раунд переговорів відбудеться 23 січня.