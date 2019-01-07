Ryanair та Wizz Air і близько немає: які авіакомпанії були найпунктуальнішими у 2018-ому

В OAG’s Punctuality League ("Ліга пунктуальності") склали рейтинг авікомпаній світу, які у 2018 році були найпунктуальнішими. Перемогу здобув панамський перевізник Copa Airlines.

Про це повідомили на сайті "Ліги".

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При складанні рейтингу враховували дотримання авікомпаніями розкладу у межах "+15 хвилин" від запланованого часу, а також випадки скасування польотів.

Перевізник-переможець Copa Airlines у 2018 році здійснив 89,79% рейсів згідно з розкладом. Він став першою латиноамериканською компанією, яка коли-небудь очолювала рейтинг OAG’s Punctuality League.



Літак Copa Airlines

Другу сходинку посіла латвійська авіакомпанія airBaltic, третю – Hong Kong Airlines (88,11%), на четвертій і п'ятій – Hawaiian Airlines (87,52%) і Bangkok Airways (87,16%) відповідно.

До слова, угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air і найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair почнуть літати з Одеси влітку 2019 року.