09:52
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Ryanair та Wizz Air і близько немає: які авіакомпанії були найпунктуальнішими у 2018-ому

      265 Читать новость на русском
      Рейтинг пунктуальних авіакомпаній
      Рейтинг пунктуальних авіакомпаній / Фото з відкритих джерел

      В OAG’s Punctuality League ("Ліга пунктуальності") склали рейтинг авікомпаній світу, які у 2018 році були найпунктуальнішими. Перемогу здобув панамський перевізник Copa Airlines.

      Про це повідомили на сайті "Ліги".

      Читайте також:   Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані

      При складанні рейтингу враховували дотримання авікомпаніями розкладу у межах "+15 хвилин" від запланованого часу, а також випадки скасування польотів.

      Перевізник-переможець Copa Airlines у 2018 році здійснив 89,79% рейсів згідно з розкладом. Він став першою латиноамериканською компанією, яка коли-небудь очолювала рейтинг OAG’s Punctuality League. 


      Літак Copa Airlines

      Другу сходинку посіла латвійська авіакомпанія airBaltic, третю – Hong Kong Airlines (88,11%), на четвертій і п'ятій – Hawaiian Airlines (87,52%) і Bangkok Airways (87,16%) відповідно. 

      До слова, угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air і найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair почнуть літати з Одеси влітку 2019 року.

      Теги: авіація
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук