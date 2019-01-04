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      Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані

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      Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані
      Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані / livejournal.com

      Сайт AirlineRatings склав рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу 2019 року. Лідером стала найбільша авіакомпанія Австралії – Qantas, яку також прозвали "Літаючим Кенгуру".

      Про це повідомляє CNN.

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      Повний перелік включає 20 найменувань компаній. У топ-3 ввійшли Air New Zealand та Alaska Airlines.

      Крім того, у першу десятку також увійшли: All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM і Lufthansa.

      Варто додати, що AirlineRatings склали рейтинг також і серед лоукостів. Тож топ-10 виглядає таким чином:

      1. Flybe
      2. Frontier
      3. HK Express
      4. Jetblue
      5. Jetstar Australia / Asia
      6. Thomas Cook
      7. Volaris
      8. Vueling
      9. Westjet
      10. Wizz

      Нагадаємо, що з 2019 року побільшає авіарейсів до та зі львівського аеропорту. Так, вже в березні до Львова розпочинає польоти латвійська авіакомпанія airBaltic.

      Теги: авіація Рейтинги Транспорт Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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