Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані
Сайт AirlineRatings склав рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу 2019 року. Лідером стала найбільша авіакомпанія Австралії – Qantas, яку також прозвали "Літаючим Кенгуру".
Про це повідомляє CNN.
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Повний перелік включає 20 найменувань компаній. У топ-3 ввійшли Air New Zealand та Alaska Airlines.
Крім того, у першу десятку також увійшли: All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM і Lufthansa.
Варто додати, що AirlineRatings склали рейтинг також і серед лоукостів. Тож топ-10 виглядає таким чином:
- Flybe
- Frontier
- HK Express
- Jetblue
- Jetstar Australia / Asia
- Thomas Cook
- Volaris
- Vueling
- Westjet
- Wizz
Нагадаємо, що з 2019 року побільшає авіарейсів до та зі львівського аеропорту. Так, вже в березні до Львова розпочинає польоти латвійська авіакомпанія airBaltic.