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      Какие авиакомпании самые безопасные в 2019 году: интересные данные

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      Какие авиакомпании самые безопасные в 2019 году: интересные данные
      Какие авиакомпании самые безопасные в 2019 году: интересные данные / livejournal.com

      Сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019 года. Лидером стала крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas, которую также прозвали "Летающим Кенгуру".

      Об этом сообщает CNN.

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      Полный перечень включает 20 наименований компаний. В топ-3 вошли Air New Zealand и Alaska Airlines.

      Кроме того, в первую десятку также вошли: All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM и Lufthansa.

      Стоит добавить, что AirlineRatings составили рейтинг также и среди лоукостов. Топ-10 выглядит следующим образом:

      1. Flybe
      2. Frontier
      3. HK Express
      4. Jetblue
      5. Jetstar Australia / Asia
      6. Thomas Cook
      7. Volaris
      8. Vueling
      9. Westjet
      10. Wizz

      Напомним, что с 2019 года станет больше авиарейсов в и из львовского аэропорта. Так, уже в марте во Львов начинает полеты латвийская авиакомпания airBaltic.

      Теги: Путешествия Транспорт рейтинги авиация
      Источник: 24 Канал
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