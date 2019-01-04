Какие авиакомпании самые безопасные в 2019 году: интересные данные

Сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019 года. Лидером стала крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas, которую также прозвали "Летающим Кенгуру".

Об этом сообщает CNN.

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Полный перечень включает 20 наименований компаний. В топ-3 вошли Air New Zealand и Alaska Airlines.

Кроме того, в первую десятку также вошли: All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM и Lufthansa.

Стоит добавить, что AirlineRatings составили рейтинг также и среди лоукостов. Топ-10 выглядит следующим образом:

Flybe Frontier HK Express Jetblue Jetstar Australia / Asia Thomas Cook Volaris Vueling Westjet Wizz

Напомним, что с 2019 года станет больше авиарейсов в и из львовского аэропорта. Так, уже в марте во Львов начинает полеты латвийская авиакомпания airBaltic.