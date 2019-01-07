В двух аэропортах Берлина – забастовка: отменено несколько рейсов

Сотрудники службы безопасности в двух аэропортах Берлина устроили забастовку. Она вызвала нарушения в работе аэропортов.

Об этом сообщает AP.

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Известно, что профсоюз Ver.di призвал сотрудников аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" в немецкой столице покинуть работу с 5 до 8:45 утра.

Так, авиакомпании, в частности Lufthansa, Easyjet, Ryanair и Аэрофлот, отменили рейсы накануне забастовки. Несколько рейсов были значительно задержаны.

В Ver.di заявили, что работодатели "спровоцировали" забастовку, предложив повышение заработной платы на 2% за два года.

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Профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составила 20 евро. В свою очередь, в ассоциации работодателей BDLS говорят, что такое повышение может составлять 30% в некоторых случаях.

Следующий раунд переговоров состоится 23 января.