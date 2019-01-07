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      В двух аэропортах Берлина – забастовка: отменено несколько рейсов

      4 Читати новину українською
      В немецкой столице бастовало 2 ведущих аэропорта
      В немецкой столице бастовало 2 ведущих аэропорта / Иллюстративное фото

      Сотрудники службы безопасности в двух аэропортах Берлина устроили забастовку. Она вызвала нарушения в работе аэропортов.

      Об этом сообщает AP.

      Читайте также: Коллапс в аэропорту Львова: когда ситуация наладится

      Известно, что профсоюз Ver.di призвал сотрудников аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" в немецкой столице покинуть работу с 5 до 8:45 утра.

      Так, авиакомпании, в частности Lufthansa, Easyjet, Ryanair и Аэрофлот, отменили рейсы накануне забастовки. Несколько рейсов были значительно задержаны.

      В Ver.di заявили, что работодатели "спровоцировали" забастовку, предложив повышение заработной платы на 2% за два года.

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      Профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составила 20 евро. В свою очередь, в ассоциации работодателей BDLS говорят, что такое повышение может составлять 30% в некоторых случаях.

      Следующий раунд переговоров состоится 23 января.

      Теги: Протесты авиация
      Источник: 24 Канал
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