Опасности для населенных пунктов нет
Извержение началось около 4 утра. По словам Бориса Бенке из Национального института геофизики и вулканологии Италии, во время деятельности вулкана не было "ничего ненормального".
Интересно Небольшие извержения вулканов опаснее мощных, – эксперты
Черный пепел накрыл дома и улицы в провинции Катания на северо-востоке Сицилии. Именно из-за вулканического пепла и возможны задержки рейсов.
Убирать улицы итальянцы начали еще утром. Сообщений о разрушенных зданиях не было.
На Сицилии проснулся вулкан Этна: видео
Вулканический пепел покрыл улицы провинции: видео
Предыдущие извержения Этны
- 14 июля вулкан проснулся. Он выбросил лаву и густой дым.
- Пепельные тучи над самым высоким в Европе действующим вулканом поднимались в пиковые минут на 10 километров вверх.
- Однако эвакуацию населения местные власти не объявляли.