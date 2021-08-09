Небезпеки для населених пунктів немає
Виверження розпочалася близько 4 години ранку. За словами Бориса Бенке з Національного інституту геофізики та вулканології Італії, під час діяльності вулкану не було "нічого ненормального".
Цікаво Невеликі виверження вулканів небезпечніші за потужні, – експерти
Чорний попіл накрив будинки та вулиці у провінції Катанія на північному сході Сицилії. Саме через вулканічний попіл і можливі затримки рейсів.
Прибирати вулиці італійці почали ще зранку. Повідомлень про зруйновані будівлі не було.
На Сицилії прокинувся вулкан Етна: відео
Вулканічний попіл покрив вулиці провінції: відео
Попередні виверження Етни
- 14 липня вулкан прокинувся. Він викинув лаву та густий дим.
- Попелясті хмари над найвищим у Європі діючим вулканом підіймалися у пікові хвилини на 10 кілометрів вгору.
- Однак евакуацію населення місцева влада не оголошувала.