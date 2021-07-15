Утім, диму було стільки, що його хмари сягнули на 10 кілометрів. А згодом на якийсь час сформували колону у 6 кілометрів заввишки.

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Виверження Етни 14 липня: подробиці

В середу, 14 липня, вулкан Етна вкотре викинув лаву, а понад це – велетенську кількість диму.

Попелясті хмари над найвищим у Європі діючим вулканом підіймалися у пікові хвилини на 10 кілометрів.

На якийсь час вулкан сформував стійку колону з диму у 6 кілометрів заввишки.

Шмаття попелу, дим і лаву люди могли бачити з Катаньї.

Але місцева влада вирішила не оголошувати евакуацію, і навіть не закрила аеропорт.

Виверження вулкану показали у відео у твітері:



З Катаньї увечері 14 липня люди можуть бачити вулкан у гарячій фазі / Фото Etna Live Cam

Тим часом інститут вулканології INGV запевнив, що цей випадок – останній "пароксизм" нової фази вулканічної активності Етни, яка триває з середини лютого 2021 року.

Та загалом накопичення енергії у вулкані тільки зростатиме.

До слова: 7 липня Етна вивергалася масштабніше і вже увісімнадцяте за півтора місяця. Наймасштабніше ж виверження у поточній фазі активності припало на останню декаду травня.