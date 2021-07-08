За один день, 7 червня, зафіксували 55 землетрусів. Відомо, що 5 з них тривали 2 – 5 хвилини.
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Активність землетрусу Таал
Вулкан активізувався на початку квітня. Перше його виверження сталось 1 липня.
Шлейф піднявся на 1 500 метрів над рівнем морем. Пара рухається на південний захід від катера геологічного утворення.
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Наразі в регіоні – третій рівень небезпеки. Місцева влада закликає населення бути готовим до евакуації. Також закликали пілотів не літати біля вулкана.
Активізація вуклану Таал: дивіться відео
Виверження вулкану Таал вже відбувалось у січні 2020 року. Тоді це призвело до евакуації понад 135 тисяч осіб. Також тоді відбувся викид попелу і пари висотою 15 кілометрів.