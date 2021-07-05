В епіцентрі спалаху ще досі горить полум'я. Відповідне відео МНС Азербайджану оприлюднило на своєму ютубі.

Нагадаємо Вибух у Каспійському морі: в Азербайджані стверджують, що це виверження вулкана

Пожежа у Каспійському морі: яка ситуація наразі

Відео про поточну ситуацію оприлюднили у понеділок, 5 липня. На кадрах з висоти пташиного польоту помітно: у кратері ще є невелике полум'я.

Місце виверження вулкану у Каспійському морі: дивіться відео

Втім, у МНС відзначили, що вулкан уже не становить загрози для морської нафтогазової інфраструктури та життя людей. У відомстві із впевненістю говорять, що причина масштабної НС – грязьовий вулкан.

За попередніми спостереженнями, грязьовий вулкан вивергався на острові Дашлі, приблизно в 30 кілометрах від берега,

– йдеться у повідомленні МНС.

Виверження вулкана, а не аварія на нафтовій вишці

Увечері 4 липня соцмережами і ЗМІ розійшлося повідомлення, що у Каспійському морі стався потужний вибух. Очевидці публікували фото і відео потужного стовпу вогню і багряного неба.

Спершу припускали, що причина явища – вибух на одній із нафтових платформ, які працюють у морі. Втім, у міністерстві з надзвичайних ситуацій наголосили, що не отримували жодних повідомлень про НС на морській нафтовій інфраструктурі чи на промислових об'єктах.

На місце виїхав сейсмологічний центр, який проводив перевірку. Державна морська адміністрація рекомендувала суднам триматися подалі від пожежі.

Згодом Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану повідомило, що причиною вибуху стало виверження грязьового вулкана в море.

Вибух на нафтовому заводі у Румунії