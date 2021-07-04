Інформацію про те, що на газовому родовищі "Умід" немає жодних несправностей підтверджують і в компанії SOCAR.

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Голова департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії Ібрагім Ахмедов заявив, що робота продовжується у штатному режимі.

Не було аварій на морських платформах та промислових об'єктах, що перебувають під безпосереднім контролем SOCAR, і робота продовжується у звичайному режимі,

– написав він у твітері.

Ібрагім Ахмедов додав, якщо з'явиться додаткова інформація про вибух у Каспійському морі, то компанія повідомить громадськість.

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