Информацию о том, что на газовом месторождении "Умид" нет никаких неисправностей подтверждают и в компании SOCAR.

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Глава департамента по связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов заявил, что работа продолжается в штатном режиме.

Не было аварий на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, и работа продолжается в обычном режиме,

– написал он в твиттере.

Ибрагим Ахмедов добавил, если появится дополнительная информация о взрыве в Каспийском море, то компания сообщит общественности.

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