Вулкан розташований у провінції Гуанакасте. Представники вулканологічної і сейсмологічної обсерваторії Коста-Рики розповіли, що виверження сталося о 5:42 ранку за місцевим часом.

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Найвища точка, яку досягнув дим, – 1895 метрів над рівнем моря.

Процес виверження тривав близько 3 хвилин. Згодом випали опади з попелу.

Коментар експерта

Фахівець Маартен де Мур розповів, що це було так зване фреатичне або фреатомагматичне виверження. Воно є результатом взаємодії води і магми через кратерне озеро.

Це був досить сильний удар. Такого роду заходи звичайні в Рінкон-де-ла-В'єха. Наприклад, минулого року їх було близько 1400. Це було дуже важливим, можливо, найважливішим з 1990-х років,

– заявив де Мур.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій вже направила на місце події фахівців. Вони мають оцінити ситуацію. План евакуації населення наразі не реалізовують.

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