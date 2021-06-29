Вулкан расположен в провинции Гуанакасте. Представители вулканологической и сейсмологической обсерватории Коста-Рики рассказали, что извержение произошло в 5:42 утра по местному времени.
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Самая высокая точка, которую достиг дым, – 1895 метров над уровнем моря.
Процесс извержения длился около 3 минут. Впоследствии выпали осадки из пепла.
Комментарий эксперта
Специалист Маартен де Мур рассказал, что это было так называемое фреатическое или фреатомагматическое извержение. Оно является результатом взаимодействия воды и магмы через кратерное озеро.
Это был довольно сильный удар. Такого рода мероприятия обычны в Ринкон-де-ла-Вьеха. Например, в прошлом году их было около 1400. Это было очень важным, возможно, самым важным с 1990-х годов,
– заявил де Мур.
Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уже направила на место происшествия специалистов. Они должны оценить ситуацию. План эвакуации населения пока не реализовывают.
Извержение Ринкона-де-ла-Вьеха: смотрите видео