Вулкан расположен в провинции Гуанакасте. Представители вулканологической и сейсмологической обсерватории Коста-Рики рассказали, что извержение произошло в 5:42 утра по местному времени.

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Самая высокая точка, которую достиг дым, – 1895 метров над уровнем моря.

Процесс извержения длился около 3 минут. Впоследствии выпали осадки из пепла.

Комментарий эксперта

Специалист Маартен де Мур рассказал, что это было так называемое фреатическое или фреатомагматическое извержение. Оно является результатом взаимодействия воды и магмы через кратерное озеро.

Это был довольно сильный удар. Такого рода мероприятия обычны в Ринкон-де-ла-Вьеха. Например, в прошлом году их было около 1400. Это было очень важным, возможно, самым важным с 1990-х годов,

– заявил де Мур.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уже направила на место происшествия специалистов. Они должны оценить ситуацию. План эвакуации населения пока не реализовывают.

Извержение Ринкона-де-ла-Вьеха: смотрите видео

Обратите внимание! В Конго в мае произошло извержение одного из крупнейших в мире вулканов Ньирагонго. Всего пришлось эвакуировать 200 человек.