За один день, 7 июня, зафиксировали 55 землетрясений. Известно, что 5 из них длились 2 – 5 минуты.

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Активность землетрясения Таал

Вулкан активизировался в начале апреля. Первое его извержение произошло 1 июля.

Отметим! За 4 июля вулкан выбросил 22,628 тонны диоксида серы.

Шлейф поднялся на 1 500 метров над уровнем морем. Пар движется к юго-западу от катера геологического образования.

Таал выбрасывает в атмосферу диоксид серы: смотрите видео

Сейчас в регионе – третий уровень опасности. Местные власти призывают население быть готовым к эвакуации. Также призвали пилотов не летать возле вулкана.

Активизация Вуклана Таал: смотрите видео

Извержение вулкана Таал уже происходило в январе 2020 года. Тогда это привело к эвакуации более 135 тысяч человек. Также тогда произошел выброс пепла и пара высотой 15 километров.