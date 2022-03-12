Также нарушена логистика – авиационным транспортом немало нужных для промышленности и быта жителей России вещей доставить тяжело или невозможно. И это – только маленький кусочек санкций против напавших на Украину.

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Россиянам проблемно летать и внутри страны

Прекратила летать в Россию даже турецкая авиакомпания Pegasus. Turkish Airlines не продают россиянам билеты на международные рейсы с территории Турции, хотя сама страна небо и не закрывала для российских самолетов.

Какие еще Россия испытывает проблемы в авиации? Скажем, со снабжением запчастями – половина примерно авиапарка там боинги, а компания Boeing прекратила обслуживание российских авиакомпаний.

Также многие российские самолеты в лизинге – а за лизинг нужно платить в валюте. Обесценивание же рубля и потеря доступа к валюте в России уже стали серьезной проблемой. Ну, вот и последствия.

Еще неделю назад "Аэрофлот", "Победа" и S7 упразднили международные рейсы. Очевидно, именно потому, что их самолеты могут быть задержаны за границей. Но, как мы уже видим, не очень-то они летают и внутри России.

Здесь одно из видео из Москвы (правда, еще от 8 марта), которое показывает пустой аэропорт: