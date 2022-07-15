Об этом 24 каналу сказал командир подразделения аэроразведки Дмитрий Подворчанский. Он рассказал несколько историй об обороне Рубежного.

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Он вспоминает, что почти каждый день были штурмы россиян.

"Наша задача была – находить, где идет штурм, разваливать технику и пехоту, чтобы нашим военным на позициях было легче", – сказал Подворчанский.

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По его словам, у них было главное правило – работать только по визуально подтвержденной силе.

Мы никогда не работали по 1 – 2 человека, только по скоплению пехоты. Бывало такое, что мы их "валили", когда они шли на завтрак или совещание все дружно в рядок,

– рассказывает Подворчанский.

Командир подразделения аэроразведки подчеркнул, что их удивляло отношение российских военных к своим погибшим.

"Они их сбрасывают в окопы или оставляют прямо на улице. То есть их тела они не забирают. А пехоту с оккупированных территорий Донбасса в россии вообще называют "однократными", – признается он.

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К слову, украинские военные нанесли удар по трем локациям врага на Юге и Востоке. Алексей Арестович назвал это "санитарной обработкой территорий". Также поразили склад вражеских боеприпасов, детонация происходила на протяжении 2 часов.