Про це 24 каналу сказав командир підрозділу аеророзвідки Дмитро Подворчанський. Він розповів кілька історій з оборони Рубіжного.

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Він згадує, що майже щодня були штурми росіян.

"Наше завдання було – знаходити, де йде штурм, розвалювати техніку та піхоту, щоб нашим військовим на позиціях було легше", – сказав Подворчанський.

Як працювали по живій силі окупантів

За його словами, у них було головне правило – працювати лише по візуально підтвердженій силі.

Ми ніколи не працювали по 1 – 2 людини, лише по скупченню піхоти. Бувало таке, що ми їх "валили", коли вони йшли на сніданок чи нараду всі дружно в рядок,

– розповідає Подворчанський.

Командир підрозділу аеророзвідки наголосив, що їх дивувало відношення російських військових до своїх загиблих.

"Вони їх скидають в окопи чи залишають просто на вулиці. Тобто їхні тіла вони не забирають. А піхоту з окупованих територій Донбасу в росії взагалі називають "одноразовими", – зізнається він.

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До слова, українські військові завдали удару по трьох локаціях ворога на Півдні та Сході. Олексій Арестович назвав це "санітарною обробкою територій". Також вразили склад ворожих боєприпасів, детонація відбувалась протягом 2 годин.