Специально к празднику Национальный Антарктический научный центр опубликовал архивные кадры и интересные факты. К примеру, полярники рассказали, почему в столешницу бара вклеили 1 фунт и другие.

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Интересные факты об "Академике Вернадском"

  1. Украинский флаг над антарктической станцией развевался сразу же в день ее передачи Украине.

Поднятие флага на станции / Фото НАНЦ

  1. Согласно условиям соглашения между Украиной и Великобританией, наша страна получила станцию "Фарадей" со всем оборудованием бесплатно. Единственным условием было продолжение исследований, которые начали британцы, по меньшей мере, на 10 лет. Однако украинцы некоторые из них ведут и по сей день.

Интересные факты о станции "Академик Вернадский" / Фото НАНЦ

  1. Во время передачи станции руководитель первой Украинской антарктической экспедиции Геннадий Милиневский заплатил 1 фунт британскому бейсу Данкану Хейгу. Однако он решил вклеить его в столешницу бара на станции. Эта монета там до сих пор.

1 фунт, за який

1 фунт, за который купили станцию / Фото НАНЦ

Геннадій Міліневський

Геннадий Милиневский / НАНЦ

  1. В 1996 году в Антарктиду прибыла первая украинская экспедиция в составе 12 человек. Часть экспедиции в Антарктиду была перевезена самолетом тогдашнего президента Леонида Кучмы.
    Радист Роман Братчик после завершения первой экспедиции остался на следующую зимовку на станции. Теперь он единственный в Украине полярник, который провел в Антарктиде 2 года непрерывно.

Перша українська експедиція

Первая украинская экспедиция / Фото НАНЦ

Перша українська експедиція

Как украинские полярники летели в Антарктиду / Фото НАНЦ

Перша українська експедиція

Самолет Кучмы перевозил полярников в Антарктиду / Фото НАНЦ

Роман Братчик

Радист Роман Братчик / Фото НАНЦ

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