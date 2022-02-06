Спеціально до свята Національний антарктичний науковий центр опублікував архівні кадри та цікаві факти. Наприклад, полярники розповіли, чому в стільницю бару вклеїли 1 фунт та інші.

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Цікаві факти про "Академік Вернадський"

Український прапор над антарктичною станцією замайорів одразу ж в день її передачі Україні.



Підняття прапора на станції / Фото НАНЦ

Відповідно до умов угоди між Україною та Великою Британією, наша країна отримала станцію "Фарадей" з усім обладнанням безкоштовно. Єдиною умовою було продовження досліджень, які почали британці, щонайменше на 10 років. Однак українці деякі з них ведуть і до сьогодні.



Цікаві факти про станцію "Академік Вернадський" / Фото НАНЦ

Під час передачі станції керівник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський заплатив символічний 1 фунт британському бейсу Данкану Хейгу. Однак той вирішив вклеїти його у стільницю бару на станції. Ця монета там є до сьогодні.



1 фунт, за який купили станцію / Фото НАНЦ



Геннадій Міліневський / НАНЦ

У 1996 році до Антарктиди прибула перша українська експедиція у складі 12 осіб. Частину експедиції до Антарктиди перевезли літаком тодішнього президента Леоніда Кучми.

Радист Роман Братчик після завершення першої експедиції залишився на наступну зимівлю на станції. Тепер він єдиний в Україні полярник, який провів в Антарктиді 2 роки безперервно.



Перша українська експедиція / Фото НАНЦ



Як українські полярники летіли до Антарктиди / Фото НАНЦ



Літак Кучми перевозив полярників в Антарктиду / Фото НАНЦ



Радист Роман Братчик / Фото НАНЦ

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