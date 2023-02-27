Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что Украина уже конфискует деньги олигархов Кремля.

К теме Как и почему российский бизнес до сих пор работает в Украине: расследование "Схем"

"Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Продолжение следует Ocean Plaza. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!", – подчеркнул Арахамия.

Что известно о Гинере

ВАКС принял решение 27 февраля. Против Гинера, являющегося президентом российского футбольного клуба ЦСКА, иск подало Министерство юстиции. Недавно в PIN банке Госбюро расследований провело обыски, поскольку уже во время полномасштабной войны учреждение получило от государства более 1,6 миллиарда гривен на рефинансирование.

На Гинера наложили санкции 19 октября 2022 года. Они должны действовать десять лет. Несмотря на это, олигарх владеет компанией VS Energy, к которой принадлежат несколько украинских облэнерго и занимают 10% энергетического рынка.

Почему Арахамия упомянул об Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве частично контролирует подсанкционный российский олигарх Аркадий Ротенберг, принадлежащий к ближайшему окружению Владимира Путина. Совладелец Василий Хмельницкий пообещал, что после перезапуска в ноябре 2022 года ТРЦ будет отдавать в бюджет Украины две трети дохода, принадлежавших Ротенбергу.

Однако Ocean Plaza так и не принесла Украине никаких доходов. ТРЦ можно конфисковать из-за санкционного механизма, но этого до сих пор не сделали.

В Радио Свобода рассказали, что из доходов от Ocean Plaza, в период с 2014 по 2022 год, на счета подконтрольных Ротенбергу компаний поступило более 2,6 миллиарда гривен. Олигарх использовал их, чтобы приобрести акции Тульского и Ульяновского оборонных заводов. В этих предприятиях обороны делало министерство обороны оккупантов.