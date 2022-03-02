Об этом сообщило в телеграмме Министерство цифровой трансформации Украины.

По состоянию на 2 марта цена акций российского Сбербанка на Лондонской бирже опустилась до 0,02$. Это подтверждают данные биржи.

Экономика России продолжает ощущать последствия вторжения страны на Землю Украины. Сегодня стало известно, что российский "Сбербанк" сообщил об уходе с европейского рынка.

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В крупнейшем кредитном учреждении государства-агрессора отметили, что дочерние структуры банка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денег и угрозой безопасности сотрудников.

Добавим, 1 марта санкции против "Сбербанка" ввела Великобритания.

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