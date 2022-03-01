Обвал вартості акцій стався на тлі запровадження проти агресора нового пакету економічних санкцій.

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Активи Роснефть падають / Скриншот

Зокрема, активи компанії "Роснафта" лише у перший день війни, 24 лютого обвалилися на 44,41%.

Відомо, що попередньо британська нафтогазова компанія BP вирішила продати свою частку у російській компанії "Роснєфть". У її власності було – 19,75% акцій.

Щодо Сбербанку, то акції впали на 73,04%.



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