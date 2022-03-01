Обвал стоимости акций произошел на фоне введения против агрессора нового пакета экономических санкций.

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Активы "Роснефть" падают / Скриншот

В частности, активы компании "Роснефть" только в первый день войны, 24 февраля, обвалились на 44,41%.

Известно, что предварительно британская нефтегазовая компания BP решила продать свою долю в российской компании "Роснефть". В ее собственности было 19,75% акций.

Что касается Сбербанка, то акции упали на 73,04%.

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